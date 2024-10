Visita al Comune di Macerata della classe 1D della curvatura economico-finanziaria del liceo scientifico “Galilei”. Martedì 16 ottobre, nella sala del Consiglio comunale di Macerata, gli studenti sono stati accolti dall’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta.

L’assessora Cassetta ha illustrato alle matricole liceali il funzionamento dell’amministrazione comunale, soffermandosi sul ruolo del sindaco e sui compiti dei consiglieri. Ha poi risposto alle diverse domande sulle motivazioni che sono alla base delle scelte dell’agire amministrativo e delle modalità di azione di chi, quotidianamente, si impegna per valorizzare e migliorare la città.

«La visita è stata sicuramente un’opportunità di confronto degli studenti con l’Istituzione, utile a maturare senso civico e ad avvicinarsi con positività all’Amministrazione comunale, nella prospettiva di una collaborazione per il bene comune.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ringrazia il Comune di Macerata per l’accoglienza e plaude all’iniziativa che ogni anno i docenti, coadiuvati dalla professoressa Francesca Serafini, promuovono per i nuovi iscritti, in particolare per le classi della curvatura economico-finanziaria del liceo».