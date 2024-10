Ilaria Palomba e Ludovica Pettinari sul podio nella gara regionale under 17 di scherma al Palascherma di Ancona.

Ilaria Palomba ha vinto ieri la gara under 17 femminile e Ludovica Pettinari ha conquistato il terzo posto. Per entrambe una gara superba, Ilaria vince 7 incontri su 7 disputati, in finale supera per 13 a 11 la fanese Virginia Di Tommaso. Ludovica cede il passo in semifinale proprio a Ilaria per 15 a 8.

Degne di nota le prove di Matilde Spadari classificata ottava, sconfitta anche lei da Ilaria nei quarti per 15 a 13 e di Luna Carnevali giunta nona al termine di una buona prestazione, considerando che questa gara ha rappresentato il suo rientro dopo una anno di assenza dalle pedane.

Completa il quadro delle maceratesi in gara Alessandra Franco, giunta undicesima. Per Alessandra è stato l’esordio nella categoria under 17.

Ilaria e Ludovica si qualificano così per la gara nazionale del 16 e 17 novembre a Legnano.

Nella categoria under 17 maschile Jacopo Foresi esordisce con un diciassettesimo posto nella classifica finale. Ilaria Palomba conquista il podio anche categoria Under 20, salendo sul terzo gradino e dimostrando un significativo miglioramento tecnico e di tenuta atletica.

A premiare le atlete Stefano Angelelli, presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma. Complessivamente un risultato convincente per la Macerata Scherma che anche nella specialità della spada riesce a porsi alla ribalta delle competizioni ufficiali.

«Continua il percorso di sviluppo della scherma a Macerata» afferma il presidente Alberto Affede, che confida nella disponibilità non troppo lontana nel tempo di un impianto adeguato e di riuscire a cogliere l’attenzione degli sponsor per effettuare un ulteriore salto di qualità.