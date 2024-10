Successo oltre le migliori aspettative per la quarta edizione de “Il bosco delle ZuccAmiche” domenica al parco fluviale Santa Croce di Mogliano.

Dal mattino fino a tarda serata un’allegra fiumana di bimbi e bimbe, accompagnati dalle loro famiglie, ha partecipato alle varie attrazioni e si sono divertiti con i giochi di una volta, rigorosamente tutti in legno: in particolare la giostra ed il flipper lungo 35 metri.

Il percorso tematico di questa edizione aveva come filo conduttore le emozioni ed ogni bambino e bambina ha potuto sperimentarle ad una ad una, all’insegna del sano divertimento ed a stretto contatto con la natura.

Al termine del percorso ad ognuno è stato regalato un originale”acchiappa-sogni”.

Molti partecipanti sono giunti anche da fuori provincia.

«Impeccabile – si legge in una nota – l’organizzazione dell’associazione “Amici di Santa Croce” e della Confraternita del Santissimo Sacramento che, con il patrocinio del Comune di Mogliano, oltre a realizzare artigianalmente tutti i giochi in legno, le decorazioni e le zucche, hanno saputo far vivere agli oltre cinquemila presenti una giornata nella splendida cornice naturale del parco che circonda l’ altrettanto stupenda Chiesa del Crocefisso D’Ete di Mogliano».