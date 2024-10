In occasione della settimana degli Erasmus Days, il liceo “G. Leopardi” di Macerata ha organizzato lunedì una mattinata dedicata alla condivisione di esperienze di 19 studenti delle classi quarte attualmente in mobilità in Francia (Orléans e Rouen), Germania (Marbach), Irlanda (Carrick on Suer) e Spagna (El Entrego, Guadalajara).

Tutte le classi terze e le quarte degli studenti in mobilità delle sedi di Macerata e Cingoli, insieme agli insegnanti, si sono collegati con le scuole partner per ascoltare le testimonianze dei propri compagni e compagne e per rivolgere loro domande e soddisfare le proprie curiosità.

«L’evento è stato introdotto – si legge in una nota della scuola – dalla dirigente scolastica Angela Fiorillo, che ha sottolineato la valenza di simili iniziative per la disseminazione e la condivisione di esperienze in scuole europee diverse, unitamente al valore formativo della mobilità stessa, che consente agli studenti di crescere e maturare in contesti nuovi, sostenendo l’acquisizione di quell’autonomia necessaria per muoversi ed interagire in Europa e nel mondo».

Laura Bulgari, dell’ente di formazione Welcome, con cui il liceo collabora da anni, insieme alle docenti tutor, Sylvie Bartoloni, Agrippina Giuffrida, Rita Morresi, Mara Salvucci e Maria Luisa Violini, hanno introdotto le varie scuole, salutato i docenti partner e invitato i ragazzi e le ragazze a condividere la loro esperienza iniziata da un mese e che si concluderà a metà dicembre.

«Far risplendere l’Europa – conclude la nota – è lo slogan scelto quest’anno per gli Erasmus Days e gli studenti in mobilità hanno spiegato come far splendere il loro Erasmus in un contesto familiare, educativo, linguistico e culturale diverso dal proprio.

Con le loro testimonianze, attraverso presentazioni e video, i 19 studenti sono riusciti a coinvolgere i propri compagni e a motivare gli studenti delle classi terze, i fruitori delle borse Erasmus per il prossimo anno. Un ringraziamento alle docenti delle scuole partner intervenute per l’occasione: Georgia Sepera del Liceo F. Schiller Di Marbach, Valérie Bellito del Liceo Jeanne D’Arc di Rouen e Mila Martin dell’Istituto IES Castilla di Guadaljara».