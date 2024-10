“Noi, cittadini del mondo” è il titolo del progetto Accoglienza che la scuola primaria “Anna Frank” di Pollenza ha scelto di portare avanti, nel mese di settembre, per favorire un ritorno in aula sereno ed al contempo stimolante.

«L’intento, in una società multiculturale come quella odierna – si legge in una nota della scuola – era quello di affascinare gli alunni e alunne avvicinandoli alla conoscenza di usi e costumi diversi da quelli a cui sono abituati nel quotidiano nel rispetto dell’altro e dell’ambiente: all’ingresso della scuola una serie di bandiere colorate sventolavano lungo i corridoi e i bambini e le bambine, con il naso all’insù, si sono trovati subito immersi in questa dimensione globale».

Sin dai primi giorni sono state lette e rielaborate, nelle varie classi, fiabe tradizionali giapponesi, si è parlato di abitudini differenti partendo anche dal bagaglio di conoscenze, più o meno approfondite, degli stessi allievi.

Le curiosità nei confronti del paese del Sol Levante sono state poi soddisfatte da Agnese Miho Hori, maestra di arti tipiche del Giappone, che ha fatto uno scenografico ingresso a scuola indossando un coloratissimo kimono di seta.

Con la preparazione, la maestria e la calma che la contraddistinguono, ha guidato una serie di laboratori pratici in cui gli alunni e le alunne sono stati coinvolti: ha mostrato loro l’arte di assemblare composizioni floreali, con rametti e fiori gentilmente offerti dalla fioraia locale, permettendo ai bambini e alle bambine di vedere con i propri occhi l’ikebana prendere vita. Ha fatto indossare il kimono ad alcuni alunni e alunne, portando la loro attenzione sulle piccole differenze tra quelli che aveva a disposizione, e li ha resi addirittura protagonisti di una piccola sfilata di moda giapponese. Con una serie di rituali precisi e delicati, i bambini e le bambine hanno partecipato ad una vera e propria cerimonia del tè, concludendo poi l’incontro con l’affascinante scrittura per ideogrammi che i più grandi hanno potuto sperimentare personalmente.

«Dal bellissimo viaggio virtuale in Giappone – scrive la scuola – fatto in compagnia di Agnese che tutti, grandi e piccini, ringraziamo, si è passati poi all’importante e doverosa riflessione sulla cura e sul rispetto per l’ambiente che ci ospita, in compagnia di Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, e dei suoi volontari».

Marco e i suoi ragazzi sono entrati a scuola e, con professionalità e competenza, hanno tenuto un breve incontro per raccontare ai bambini l’importanza del prendersi cura del nostro pianeta, cosa che anche i più piccini, nel loro piccolo, possono fare.

Quanto appreso nel corso della chiacchierata teorica tra le mura dell’aula, è stato poi messo in pratica a fine settembre: un esercito di circa centocinquanta allegri “spazzini” si è diretto a Civitanova per sporcarsi le mani.

Nel corso della mattinata, armati di sacchetti, guanti e cappellini, i bambini hanno ripulito una parte della spiaggia del lungomare sud: dopo aver raccolto un po’ di tutto, sono tornati a casa increduli, per la quantità e la diversità di oggetti abbandonati, e soddisfatti, per aver contribuito a rendere migliore proprio quel territorio che loro stessi, fino a poche settimane prima, avevano frequentato durante le vacanze.

«Due esperienze solo apparentemente distanti – conclude la scuola – che in realtà hanno un obiettivo comune: crescere cittadini del futuro aperti altri e capaci di impegnarsi in prima persona per difendere il grande patrimonio di tutti che è il nostro ambiente».