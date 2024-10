Gli studenti francesi del liceo “Jean-François Millet” di Cherbourg-en-Cotentin in Normandia, sono tornati a visitare la sala del Consiglio provinciale e la città di Macerata. Anche quest’anno, infatti, si è rinnovato lo scambio tra gli studenti del liceo Linguistico e Scienze Umane dell’Istituto di istruzione omnicomprensivo “Alberico Gentili” di San Ginesio e il liceo francese, che va avanti da oltre 20 anni nel segno dell’interculturalità, dell’amicizia e nell’ottica del rafforzamento della cittadinanza europea.

Accolti dal presidente Sandro Parcaroli e dal segretario generale Ernesto Barocci, gli studenti hanno ammirato la sala Ottocentesca e fatto domande al Presidente sul ruolo della Provincia e più in generale sul territorio maceratese.

«Siate curiosi e sempre pronti a mettervi in gioco – ha risposto Parcaroli a una studentessa che gli ha chiesto quale consiglio avrebbe dato ai giovani per il loro futuro -. Imparate le lingue e, se potete, girate il mondo per conoscere nuove culture e imparare così ad apprezzare ancora di più le grandi ricchezze e le opportunità di cui il nostro Paese dispone. Studiate tutte le materie che vi vengono proposte a scuola, perché ognuna vi servirà nella vita e soprattutto non smettete mai di sognare, perché se avete dei sogni da realizzare potete lottare per raggiungerli e avere così sempre nuovi stimoli e obiettivi».

Presenti all’incontro anche il dirigente scolastico pro tempore Simone Cartuccia, i docenti responsabili del progetto, Tiziana Alessandroni, Sara Schiavone, Edith Orhan, Liliana Fondati, Giuliano Valeri, Evelina Tollemer, Claire Fournier e alcuni studenti del liceo maceratese.