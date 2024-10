Una giornata emozionante quella vissuta dalle alunne e dagli alunni del plesso” IV Novembre” in occasione della festa dei nonni, iniziata sulle note della canzone: Nonni vi porto con me.

Nonne e nonni di tutte le classi sono stati accolti nell’atrio e nelle aule dei propri nipotini; hanno portato oggetti, utensili, quaderni e testimonianze del loro prezioso passato; si sono seduti e con commozione hanno raccontato le loro storie.

Un modo per celebrare, con una festa dedicata, il legame tra le generazioni e omaggiare i nonni per la loro dedizione ai nipoti; essi rappresentano le radici della storia personale di ciascuno e assicurano la loro amorevole presenza.

Il tempo è volato in fretta e alla fine della mattinata con un abbraccio i bambini e le bambine hanno donato ai propri nonni un sacchettino con i semi di Nontiscordardime.

Anche i bambini e le bambine delle classi 3°A e 3°B della scuola Primaria “Fratelli Cervi” hanno, con immensa gioia, accolto i nonni e le nonne all’interno degli ambienti scolastici per festeggiare insieme la Festa dei Nonni.

Dopo aver predisposto con cura gli ambienti e dopo essersi preparate con tanto impegno, le classi hanno sorpreso nonne e nonni con emozionanti esibizioni: lettura drammatizzata di un albo illustrato, recitazione di una poesia, canzoni, proiezioni di video.

Dal canto loro, i protagonisti e le protagoniste della festa hanno risposto con i racconti della loro infanzia.

Al termine delle attività, i bambini e le bambine hanno salutato nonni e nonne con un dono da loro realizzato, comprensivo delle spezie coltivate nell’orto del plesso.

L’emozione della mattinata ha pervaso tutta la scuola.