Canti, balli, giochi e forest bathing: si è conclusa così la fase d’accoglienza delle matricole alla scuola secondaria “Dante Alighieri” a Macerata.

Mercoledì 2 ottobre, si è svolta l’ultima uscita didattica prevista per le classi prime della secondaria “Dante Alighieri” di Macerata, alla scoperta Eco-somatica del bosco urbano di Collevario.

I ragazzi e le ragazze accompagnati dai propri docenti sono stati coinvolti, al suono dell’ukulele “Lele”, dalla professoressa Claudia Antonelli in attività volte alla socializzazione ed alla conoscenza dell’altro e così, allegre e spensierate, le “matricole” hanno raggiunto il belvedere del bosco urbano di Collevario ed in cerchio si sono presentate tra battiti di mani e passi di danza.

E’ stato un gioco semplice che ha costretto tuttavia gli alunni e le alunne ad un ascolto attento oltre che alla partecipazione attiva. Ascolto attento dei compagni e delle compagne, ma anche ascolto della natura intorno. Respirare, respirare e sentire il proprio respiro e nello stesso tempo quello degli alberi, in un atteggiamento di rispetto, confronto e scambio generoso.

Martedì 1 ottobre, invece le classi prime sono state accompagnate al campo di Collevario e sotto la guida esperta di atleti e atlete della Società Sportiva di Pallamano di Cingoli, i piccoli giocatori hanno conosciuto le regole più importanti di questo sport e si sono divertiti a gareggiare squadra contro squadra. E’ stata un’attività di sana competizione all’aria aperta, utile per promuovere la socializzazione tra le ragazze ed i ragazzi delle varie sezioni e nello stesso tempo per far ritrovare insieme alunne ed alunni provenienti dalle stesse classi della Primaria ed ora, alle Medie, in classi diverse. Ma non basta sport e bagno di bosco.

Nei primi giorni di scuola le nuove leve sono state accolte dal gruppo scolastico dell’ensemble musicale, diretto dalle professoresse di Musica dell’Istituto, e coinvolte in esercizi di body percussion. Canti e ritmi nel cortile interno dell’edificio per ricordare l’allegria dell’estate e rendere festoso l’inserimento nella nuova scuola e l’inizio del nuovo anno scolastico. Per molte matricole, tuttavia, l’11 settembre non è stato il primo giorno di scuola alla “Dante Alighieri”; già il 6 settembre infatti diversi alunni ed alunne avevano affollato in anteprima gli spazi della scuola da loro scelta ed avevano potuto trascorrere tra tante attività l’intera mattinata con i loro futuri insegnanti.

«Adesso però si parte…”il gioco si fa serio” – fa sapere la scuola – molte altre iniziative divertenti coinvolgeranno studenti e studentesse nel corso dell’anno scolastico, ma occorrerà anche tanto impegno nello studio».