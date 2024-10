A scuola nel bosco: è così che l’Alberghiero “Varnelli” di Cingoli, tra le molte iniziative promosse dalla professoressa Paola Ippoliti, ha dato il benvenuto ai nuovi studenti e studentesse delle classi prime. L’istituto cingolano ha messo in campo, a partire dall’inizio della scuola, una serie di iniziative entusiasmanti, coinvolgenti e inclusive con l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi e alle ragazze la bellezza del territorio e di promuovere in loro la curiosità verso la biodiversità che caratterizza questo angolo dell’entroterra maceratese e le tipicità locali.

Grazie alla scuola nel bosco, accessibile a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze, i nuovi studenti hanno partecipato a una tre giorni residenziale alla domus San Bonfilio, accanto alla quale svetta il Cristo delle Marche, opera dello scultore Nazzareno Rocchetti. Da qui hanno potuto partecipare a una pluralità di esperienze: un’escursione all’Eremo Sant’Angelo, immersi nella natura e nella storia; guidati dalla professoressa Serenella Santoni, hanno potuto esplorare gli aspetti naturalistici dell’area attraverso un coinvolgente trekking letterario che li ha spinti a riflettere sulla loro età, sullo stare insieme, sull’importanza della condivisione. Non solo. Una passeggiata tra i boschi li ha portati alla scoperta delle meraviglie naturalistiche del posto percorrendo i sentieri che dalla Domus San Bonfilio conducono fino all’area dell’Equiturist.

Alessandro Gigli, presidente dell’Associazione Micologica di Cingoli, li ha accompagnati alla scoperta dei funghi: i ragazzi e le ragazze li hanno raccolti e poi catalogati, sotto l’occhio vigile ed esperto di Gigli. Un ringraziamento speciale va alla Croce Rossa, che ha accompagnato gli studenti durante le escursioni, garantendo sicurezza e supporto.

Non sono mancati momenti dedicati alla conoscenza della città che ospita la scuola: trekking urbano per le vie del centro storico di Cingoli insieme alla guida Simone Sgalla, che ha portato gli studenti alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali del borgo.

«Le giornate – si legge in una nota dell’istituto – sono state allietate da merende e cene offerte dall’Alberghiero di Cingoli (un ringraziamento particolare al prof Leonardo Lancioni che ha cucinato durante tutti e tre le giornate), momenti di convivialità inclusiva che ha permesso di consolidare i legami tra i nuovi compagni e i vari docenti che si sono succeduti con proposte di attività e giochi. L’Alberghiero “Varnelli” è orgoglioso di offrire ai suoi studenti e alle sue studentesse un percorso formativo che unisce l’educazione alla scoperta del territorio, promuovendo valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente».