Riprendono i lavori del Consiglio dei bambini e delle bambine di Macerata. Alla presenza del dirigente scolastico Milco Calzetti, nelle due scuole primarie, rispettivamente “IV Novembre” e “Via F.lli Cervi” dell’Istituto comprensivo “D. Alighieri” di Macerata, si è tenuta l’estrazione per sorteggio di un bambino o bambina delle classi quarte per plesso e delle eventuali relative riserve.

Hanno partecipato anche le due alunne nominate lo scorso anno scolastico che hanno raccontato la loro personale esperienza rispetto a questo organo consuntivo.

Le bambine estratte lo scorso anno, che dalla classe quarta sono passate nella quinta, accompagneranno i neo eletti in questo percorso; i consiglieri saranno, infatti, per ogni plesso, un bambino e una bambina.

Le alunne di quinta Marta e Sofia parteciperanno di diritto e sostituiranno i bambini passati in prima media.

I nuovi eletti, invece, che hanno accolto con evidente emozione l’incarico assegnato, sono Alessandro per la 4a B “Via F.lli Cervi” ed Elia per la 4a A “IV Novembre”.

Ma qual è il loro compito?

«Sicuramente – spiega la scuola – dare dei consigli al sindaco e agli amministratori per governare al meglio la città: i piccoli, avendo una visione “innocente”, potranno esprimere idee chiare e significative. Le bambine e i bambini nominati una volta al mese verranno chiamati a partecipare agli incontri nell’auditorium della Biblioteca “Mozzi Borgetti”; si faranno anche portavoce dei loro compagni e compagne di scuola.

Non ci resta che augurare un buon lavoro alle bambine e ai bambini e che la loro voce sia ascoltata in quanto risorsa davvero preziosa».