«C’è una sorpresa: ecco che quasi per magia arriva suonando un furgoncino colorato, è Zio Giò» Così le maestre della scuola dell’infanzia Morvillo di Civitanova alta hanno presentato Giorgio Cescutti e il suo furgone-libreria che venerdì si è presentato agli occhi rapiti dei bambini e delle bambine.

Giorgio Cescutti, alias Zio Giò proveniente da Trieste, ha partecipato alla manifestazione Clown&Clown di Monte San Giusto con il suo innovativo progetto furgone libreria-biblioteca itinerante; nel corso della settimana, il mitico zio è stato anche nelle scuole dell’I.C.S.Agostino di Montecosaro e Civitanova per leggere libri ai bambini e alle bambine

«Sono stati rapiti – afferma una insegnante – dai mille colori e libri del famoso furgoncino blu, con tende gialle e fiori ai finestrini. I suoi libri e la sua magica interpretazione ci hanno abbracciato, liberato, divertito e animato. Un’esperienza veramente bella e coinvolgente per tutti i nostri alunni, alunne e anche per noi maestre».

Il progetto Zio Gio’ in viaggio con Libribelli è stato ideato per stimolare la creatività e l’apprendimento attraverso attività di letture animate e durante la settimana, i bambini e le bambine del Sant’Agostino hanno avuto l’opportunità di partecipare a laboratori interattivi di lettura che promuovono lo sviluppo delle competenze sociali, emotive e cognitive e la possibilità di ricevere libri gratis.

«Sono entusiasta di poter condividere il progetto Zio Gio’ in viaggio con Libribelli con le scuole dell’infanzia di Montecosaro e Civitanova, ho trovato bambini di diverse età ma tutti curiosi e attenti – ha dichiarato Giorgio Cescutti – Credo fermamente che l’educazione debba essere un’esperienza coinvolgente e divertente per i bambini, ed è sempre una gioia vedere i loro sorrisi e la loro curiosità crescere entrando nel mondo dei libri del furgone».

Da Trieste la biblioteca itinerante non si ferma e continua il suo viaggio per l’Italia portando gioia a tantissimi bambini e bambine.