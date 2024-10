Si è concluso il 28 settembre il soggiorno dei 56 studenti delle classi 4E, 4F, 4H, 4M, 5E e 5F del liceo “G. Leopardi” di Macerata che, accompagnati dalle professoresse Ping He, Barbara Menicucci, Erica Santoni e Maria Luisa Violini, hanno trascorso due settimane a Pechino nel Beijing International Chinese College.

Le attività sono state molteplici: lezioni di cinese al mattino, laboratori artistici e creativi, legati alla cultura e tradizioni cinesi, il pomeriggio.

Numerose sono state anche le visite culturali che hanno consentito agli studenti di scoprire le attrazioni più significative della capitale: la Città Proibita, Piazza Tien An Men, il Tempio del Cielo, il Tempio del Lama, la Grande Muraglia, le magnifiche vie della città vecchia di Pechino.

Interessante è stata anche la visita della New Talent Academy, uno tra i più prestigiosi istituti d’eccellenza di Pechino che accoglie e forma studenti dai 5 ai 18 anni, ma anche dell’Università di Lingua Cinese BICC, che si occupa di formazione linguistica per studenti e per il Ministero dell’Economia.

«Il grande senso di ospitalità – si legge in una nota del liceo classico – gli insegnanti cinesi altamente qualificati, l’ottima organizzazione di ciascuna giornata hanno reso l’esperienza davvero memorabile.

Da sottolineare le moderne strutture sportive del campus, molto amate dai nostri studenti, che hanno rappresentato luoghi di aggregazione e ulteriori opportunità di usare la lingua cinese. Molto apprezzato è stato anche il cibo, sia a mensa sia nei ristoranti: una scoperta continua di colori, sapori e odori tipici della tradizione cinese».

La cerimonia di chiusura è stata un momento davvero commovente: la presidente del Beijing Chinese College, professoressa Li Jie, ha ringraziato la delegazione italiana e si è complimentata per l’ottimo risultato conseguito dalle ragazze e dai ragazzi, ai quali ha consegnato i certificati di frequenza.

Lo studente Lorenzo Paglialunga, a nome dei compagni, ha pronunciato un discorso in lingua cinese, mentre la professoressa Ping He, sempre in lingua cinese, ha ringraziato l’organizzazione del Summer Camp, in particolare la professoressa Emma Shi, vice direttore del Beijing International Chinese College, che ha curato l’organizzazione del soggiorno e ha partecipato a tutte le uscite insieme al suo team di docenti.

«L’auspicio condiviso – dichiara la dirigente scolastica Angela Fiorillo – è quello di continuare questa collaborazione al fine di promuovere ulteriori scambi e consentire ai futuri studenti del nostro Liceo di vivere un’esperienza davvero significativa per il proprio cammino formativo. Non può mancare un ringraziamento sentito all’Istituto Confucio di Macerata, sempre accanto al nostro Istituto in tutte le attività di formazione e cooperazione con la Cina».