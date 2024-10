I nonni, le nonne, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Macerata hanno trascorso una splendida mattina al Lavandeto “L’Ulivo di Nonno Amato” a Morrovalle per poter avere dei momenti di felicità immersi nella natura proprio il 2 ottobre, nella giornata dedicata ai nonni.

La scuola ha coinvolto i nonni e le nonne dei bambini e delle bambine di 3,4,5 anni che subito si sono messi in gioco e hanno trascorso la mattina tra lavanda, essenze, profumi e percorsi sensoriali

L’entusiasmo dei bambini e delle bambine che si sono trovati a correre e giocare in mezzo alle coltivazioni di lavanda, hanno contagiato i loro nonni che hanno collaborato nella realizzazione di un profumatissimo sacchetto di lavanda, sperimentando la raccolta, la sgranatura e la realizzazione della sua essenza.

Hanno passeggiato lungo i sentieri dell’azienda, sotto l’attenta guida dei titolari, hanno toccato foglie, sentito profumi, visto elfi nascosti tra gli alberi e hanno potuto ascoltare i rumori della natura in cui si sono immersi! Insomma è stato un risveglio dei sensi per grandi e piccini.

La dolcezza che si è creata in quei momenti tra nonni e nipoti ha trasmesso a tutti serenità e spensieratezza, momenti che siamo sicuri rimarranno piacevolmente impressi nella loro memoria.