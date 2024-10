Una mattinata all’insegna dell’allegria per celebrare la “Festa dei nonni” in diverse scuole della provincia. A San Ginesio nella scuola dell’infanzia “G. Ciarlantini” sono stati accolti con canti e giochi. Rebus e giochi enigmistici a Pioraco mentre alla scuola dell’infanzia Elettra Caracini Passo di Treia hanno preparato dolci con i nipoti.

SAN GINESIO – Nella scuola dell’infanzia “G. Ciarlantini” dell’Istituto omnicomprensivo “Gentili-Tortoreto” di San Ginesio i bambini e le bambine, insieme alle maestre e ai collaboratori scolastici, hanno organizzato una festa per rendere omaggio ai nonni e alle nonne, accogliendoli nella sezione e animando la mattinata con canti, balli e giochi manifestando così tutto l’amore e l’affetto che provano per i propri cari.

Un modo prezioso per legare generazioni che hanno appena cominciato ad affrontare la vita e quella che, dopo tanti anni, ha senz’altro buoni consigli e conoscenza da trasmettere ai più piccoli.

«Due generazioni apparentemente distanti – si legge in una nota della scuola – ma che sono, in modo diverso, i pilastri della nostra società. Depositari delle nostre storie, i nonni donano amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, abbracci che sanno di sogni e favole. E, cosa più importante, le caramelle. I genitori degli alunni e delle alunne del plesso “G. Ciarlantini” di San Ginesio vogliono ringraziare il dirigente scolastico Simone Cartuccia per aver reso possibile l’evento, le docenti per l’impegno, la cura e l’attenzione profusi nell’organizzare le attività di intrattenimento, i collaboratori scolastici per l’immancabile supporto e le cuoche per i deliziosi biscottini che i bimbi e le bimbe hanno donato ai loro nonni.

In una piccola realtà come la nostra, nonostante le sfide degli ultimi anni (il terremoto, la pandemia e lo spopolamento) è importante sapere che i nostri bambini e bambine vivono esperienze educative significative e di valore».

PIORACO – Bellissima festa ieri alla scuola primaria di Pioraco, dove i bambini hanno accolto e festeggiato con canti e poesie i numerosi nonni e nonne intervenuti.

Momenti resi molto significativi grazie alla straordinaria complicità dei nonni e delle nonne, coinvolti nella risoluzione di rebus e giochi enigmistici insieme ai loro nipoti e a tutti i bambini e le bambine.

«Un sentito ringraziamento – scrive la scuola – ai nonni e alle nonne per la partecipazione e per i tanti dolcetti e caramelle portati a scuola. Sono amici assai speciali».

TREIA – Nella scuola dell’infanzia Elettra Caracini di Passo di Treia nonni, nonne, bambini e bambine hanno proprio messo le mani in pasta e insieme hanno preparato dei gustosi dolci