Gli studenti dell’Ipsia Pocognoni di Matelica, San Severino e Camerino, che partecipano al progetto “Ciak: Azione!”, hanno vissuto una giornata indimenticabile a Cinecittà a Roma, accompagnati dai loro docenti referenti e dalla presidente dell’Associazione Help Sos Salute e Famiglia, che supporta la scuola nella realizzazione dell’iniziativa. Il progetto “Ciak: Azione!” mira ad avvicinare i giovani al mondo del cinema, promuovendo non solo la conoscenza delle tecniche cinematografiche, ma anche l’educazione al lavoro di squadra e alla creatività.

Durante la visita, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia e nella realtà dell’industria cinematografica italiana, entrando in contatto diretto con uno dei luoghi più iconici del cinema mondiale. Gli studenti sono stati accolti con entusiasmo e grazie a un team di guide esperte, hanno potuto esplorare un set cinematografici, comprendendo le complessità della costruzione di scenografie che danno vita ai film. Le guide hanno spiegato come, dietro ogni produzione cinematografica, ci siano numerosi professionisti: scenografi, costumisti, tecnici del suono, montatori, e molti altri, che collaborano per creare l’illusione” che vediamo sul grande schermo. Tra i set visitati, uno dei momenti più emozionanti è stato vedere dal vivo la ricostruzione di Roma Antica, di ambientazioni utilizzate per film storici e serie televisive e il set di “Un medico in famiglia”.

Gli studenti hanno scoperto come la maggior parte dei set siano costruiti in modo da sembrare realistici solo davanti alla cinepresa, utilizzando tecniche che uniscono tradizione e nuove tecnologie. Questa esperienza ha offerto l’opportunità di comprendere il lavoro dietro le quinte e di avvicinarsi a professioni che spesso non vengono considerate. «Non avevamo idea di quanto lavoro ci fosse dietro anche solo a una scena di pochi minuti» hanno commentato gli studenti.

Cristina Marcucci, presidente dell’Associazione Help, che collabora con la scuola nel promuovere il progetto “Ciak: Azione!”, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: «È fondamentale che i giovani comprendano non solo il valore artistico del cinema, ma anche le numerose possibilità professionali che questo mondo offre. La visita a Cinecittà è stata un’occasione per stimolare la loro creatività e farli riflettere su percorsi lavorativi non convenzionali».

Il progetto “Ciak: Azione!”, finanziato dal Bando Siae Per chi crea 2023, continuerà nei prossimi giorni con le riprese del cortometraggio all’Ipsia Pocognoni, dove gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso, realizzando brevi filmati sotto la supervisione di professionisti del settore. L’obiettivo è offrire loro competenze tecniche e una maggiore consapevolezza delle dinamiche cinematografiche, stimolando al contempo la loro passione per questo mondo. La giornata a Cinecittà è stata non solo un’esperienza formativa, ma anche un momento di grande ispirazione per gli studenti, che hanno potuto toccare con mano la “magia” del cinema e capire come la collaborazione e la creatività siano elementi fondamentali per realizzare grandi progetti.