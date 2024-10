Da Recanati a Dublino e Siviglia per apprendere lingue e culture. L’Iis Enrico Mattei di Recanati ha concluso con successo un ambizioso progetto di alternanza scuola lavoro (oggi Pcto) all’estero che ha visto ben 75 studenti, accompagnati da docenti dell’Istituto immergersi completamente nella lingua inglese e nella cultura di due città europee. Nel mese di giugno un gruppo di 30 studenti ha fatto rotta verso la vivace Dublino, capitale dell’Irlanda. Qui, tra le lezioni intensive di lingua del mattino e le visite pomeridiane a luoghi iconici come la celebre Tiller Distillery, i ragazzi hanno potuto affinare le loro competenze linguistiche fare esperienze aziendali e scoprire le tradizioni locali.

Nel mese di settembre, è stato il turno di altri 45 studenti che hanno scelto la soleggiata Siviglia. La città andalusa ha offerto loro un’esperienza indimenticabile grazie a lezioni di inglese, attività di Pcto in prestigiose aziende e la visita di alcuni dei monumenti storici tra i più rilevanti della regione.

La dirigente dell’Istituto Antonella Marcatili esprime soddisfazione per l’impegno ed i risultati raggiunti: «Il progetto ha rappresentato – si legge in una nota – un’opportunità unica per la loro crescita non solo dal punto di vista linguistico, ma anche culturale e personale attraverso un’esperienza che li arricchirà per tutta la vita. Un sentito ringraziamento va ai docenti che si sono spesi nell’ organizzazione e nella conduzione del progetto stesso assicurandone la buon a riuscita».