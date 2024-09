Gli studenti delle classi quarte delle scuole primarie di Treia, Passo Treia e Chiesanuova hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla pulizia degli spazi pubblici. L’evento, organizzato in collaborazione con Legambiente e il Comune di Treia, ha visto ragazzi, ragazze e insegnanti uniti per ripulire i giardini pubblici e dei loro istituti dai rifiuti.

Armati di guanti, sacchetti e tanta buona volontà, gli alunni e le alunne hanno raccolto plastica, carta e altri materiali abbandonati, dimostrando un grande senso di responsabilità verso l’ambiente.

«È stato molto bello vedere così tanti giovani impegnati per il bene comune – ha dichiarato l’assessora Camilla Palmieri, che ha partecipato attivamente alle tre giornate – Si tratta di un’occasione non solo per migliorare il nostro ambiente, ma anche di un modo per educare i ragazzi al rispetto e alla cura della nostra città. Loro, infatti, rappresentano il futuro e attraverso attività come questa imparano l’importanza di prendersi cura del pianeta, anche se devo ammettere che mostrano già una spiccata sensibilità verso questo tema».

Presente all’iniziativa del plesso scolastico di Passo Treia anche l’assessore Sabrina Virgili.

La giornata si è conclusa con la consegna al Cosmari dei rifiuti raccolti e differenziati. «Grazie a “Puliamo il Mondo” – conclude una nota del Comune – gli studenti hanno lasciato un segno positivo per la comunità, dimostrando che, insieme, è possibile fare la differenza per un ambiente più sano e sostenibile».