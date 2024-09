E’ stata una vendemmia indimenticabile nella vigna e cantina biologica Buongarzoni quella che bambini e bambine dai 0 ai 12 anni, insieme alle loro famiglie, hanno vissuto sabato con l’associazione “Genitori&figli per mano”. Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’apprendimento, tra i filari coltivati secondo i principi dell’agricoltura biologica e che ospitano il pregiato vitigno Maceratino, tipico del territorio maceratese.

I piccoli partecipanti si sono trasformati in vignaioli per un giorno, raccogliendo l’uva direttamente dalle viti, tra cui le pregiate uve Maceratino coltivate in modo naturale, e pigiandola con i piedi. Un’attività ludico-didattica che ha permesso loro di scoprire da vicino il processo di vinificazione biologica e di gustare il mosto appena fatto, frutto del lavoro manuale e della passione dei vignaioli.

Umberto Buongarzoni ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai più piccoli la passione per la viticoltura biologica e la conoscenza dei vitigni autoctoni che rappresentano un patrimonio enologico inestimabile per le Marche. «La nostra cantina è un’oasi di biodiversità – ha spiegato – dove produciamo vini sani e genuini, nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone».

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo di grandi e piccini» afferma Silvia Benigni, la presidente dell’Associazione. «Eventi come questo dimostrano che, nonostante le difficoltà, la voglia di stare insieme e di imparare non manca mai. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver condiviso con noi questo pomeriggio speciale».

L’autunno è ricco di appuntamenti per l’associazione “Genitori&Figli, per mano”: in programma attività nell’orto didattico dell’associazione, mentre a seguire ci sarà una raccolta di castagne e una visita in un oleificio locale.