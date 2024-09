Studenti a lezione di “Fantascienza” al liceo Galilei di Macerata. Relatrice d’eccezione è Beatrice Bellesi, scrittrice, figlia del compianto docente di fisica Manlio Bellesi, per anni insegnante al Galilei. Bellesi, astronomo, appassionato docente di fisica ha trasmesso alla figlia l’amore per la lettura e la sintesi fra scienza e letteratura non poteva che sfociare nella fantascienza, di cui Beatrice Bellesi è grande appassionata ed esperta.

Giovedì la dirigente Roberta Ciampechini ha accolto Beatrice Bellesi alla presenza delle collaboratrici Maria Cristina Tarquini e Giuseppina Capodaglio per una lezione speciale agli studenti. Sulla scia della grande competenza culturale paterna, Beatrice ha presentato il suo interesse per la fantascienza come figlio del grande amore per la lettura instillatole dal padre, sin da quando era studentessa in erba.

È stata poi accompagnata nella classe quinta M, dove la dirigente scolastica ha presentato la relatrice agli studenti, curiosi di conoscere la figlia del loro professore e interessati alla lezione di fantascienza. Roberta Ciampechini ha evidenziato il valore del ricordo e della memoria che fa rivivere gli aspetti più belli delle persone che hanno lasciato un segno nella nostra vita. Ha poi colto l’occasione per augurare ai ragazzi e alle ragazze un buon inizio d’anno scolastico, raccomandando loro di coltivare sempre l’interesse per la lettura e la scrittura. La lezione di Beatrice Bellesi, dopo una sapiente introduzione al genere fantascienza, ha previsto la lettura di uno dei racconti, frutto della sua penna, che ha appassionato la classe creando suspence riguardo al misterioso finale. Gli studenti sono stati poi invitati ad immaginare il finale in attesa della lettura dell’epilogo del racconto.