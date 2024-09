Partire dall’opera e dalle parole di Pier Paolo Pasolini per dare vita a un prodotto che sintetizzi il pensiero di quello che è stato uno dei più lucidi intellettuali del ‘900. E’ nato così il cortometraggio dal titolo Se nasci in un piccolo paese sei fregato, realizzato dall’IIS “Leonardo da Vinci” di Civitanova nell’ambito del progetto “PPP: un corsaro in forma di rosa”, che prevede diverse altre iniziative fino al prossimo mese di marzo.

Il cortometraggio, che vede come protagonisti alcuni studenti del liceo classico, sarà presentato domenica 29 settembre (cineteatro “Cecchetti”, alle 17) nell’ambito di Civitanova Film Festival, partner del progetto. Al film, ideato e scritto da Fulvio Malone e diretto da Alì Dagliocchiazzurri, hanno preso parte come attori protagonisti Beatrice Sbrascini, Cesare Maurizi, Edoardo Castignani, Eugenia Fazzini, Giovanni Maria Susino, Greta Sergi, Leonardo Aidan Lattanzi, Maddalena Regoli, Matteo Garbuglia e Rebecca Bartolini. Insieme a loro anche l’attore professionista Mirco Abbruzzetti.

La consulenza artistica si deve a Manuele Mandolesi e Andrea Nataloni. Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa hanno avuto la possibilità di formarsi grazie a un laboratorio di sceneggiatura coordinato dalla prof.ssa Maria Grazia Baiocco, ideatrice e curatrice del progetto, e da Michele Fofi e Peppe Barbera, direttori artistici di Civitanova Film Festival.

«Quello che sarà presentato domenica è il frutto di un grande lavoro di squadra – sottolinea la professoressa Baiocco – che mette in scena tematiche legate al pensiero di Pasolini, come la difficoltà delle relazioni umane, il consumismo, l’omologazione culturale. Il lavoro di questi mesi – aggiunge la docente – è stato un’esperienza straordinaria e ha permesso agli studenti di accostarsi a Pasolini e a quella che definirei la disperata speranza del suo pensiero e dei suoi sogni attraverso le sue opere e le sue parole».

L’Iis “Da Vinci” di Civitanova, guidato dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta, è l’unica scuola in Italia ad aver ottenuto il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri per il progetto, promosso nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita del grande intellettuale.