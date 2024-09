Il regista e scrittore Manlio Castagna ha incontrato martedì gli studenti dell’Ipsia Pocognoni delle sedi di San Severino, Camerino e Matelica nell’ambito del progetto Siae “Ciak; Azione!” organizzato in collaborazione con l’associazione Help Sos Salute e Famiglia odv. L’evento, che ha riscosso un grande successo, ha visto Castagna condividere con i ragazzi e le ragazze aneddoti della sua carriera nel mondo del cinema, raccontando esperienze significative, tra cui il suo ruolo come assistente rumorista a Hollywood.

Gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il percorso professionale e artistico di un autore e regista di grande talento, che ha offerto spunti di ispirazione ha spronato i giovani a credere nei propri sogni, dimostrando come impegno e passione possano portare a grandi risultati.

Manlio Castagna, noto per essere stato vicedirettore artistico del Giffoni Film Festival fino al 2018, è anche autore di numerosi bestseller come la trilogia di Petrademone e altri titoli pubblicati da Mondadori. Durante l’incontro, ha regalato agli studenti un’importante testimonianza di come il cinema possa essere uno strumento formativo potente, aprendo nuove prospettive creative.

«L’incontro – si legge in una nota degli organizzatori – si è rivelato un’importante opportunità formativa per gli studenti, arricchendo il loro percorso scolastico e stimolando una riflessione sul ruolo delle arti visive e del cinema nella costruzione di carriere professionali di successo. Il progetto “Ciak: Azione!”, realizzato grazie al supporto economico del bando Siae “Per Chi Crea”, offre infatti agli studenti l’opportunità unica di sperimentare l’intero processo di produzione cinematografica, dalla scrittura della sceneggiatura all’effettiva realizzazione del film. Le attività coinvolgeranno gli studenti selezionati in base a interessi ed attitudini, promuovendo la collaborazione tra le tre sedi scolastiche e coinvolgendo l’intera comunità».