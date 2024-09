Una grande passione per i cavalli e un talento innato per l’equitazione. E’ così che Sofia Menatta, sedicenne di Monte San Giusto, si è laureata vice campione d’Italia ai Campionati italiani e trofeo delle regioni che si è svolto al Centro ippico Le lame di Montefalco nel fine settimana.

Sofia ha maturato la passione per i cavalli in Ucraina dove viveva prima di essere adottata dalla famiglia Menatta nel 2015. Nell’istituto in cui viveva aveva la possibilità, grazie a una benefattrice, che la accompagnava in diversi maneggi della zona a passeggiare coi cavalli.

Quando è arrivata a Monte San Giusto, i genitori adottivi Ivano e Paola hanno assecondato questa sua propensione. A luglio del 2020 ha preso parte alla prima competizione, nel 2022 ai campionati italiani nella categoria start si è qualificata sesta. Poi lo scorso anno nella categoria junior ha ottenuto il terzo posto.

Nel week end con il cavallo Joe, tesserata con Asd Passione Equestre di Belforte del Chienti, ha gareggiato nella disciplina di addestramento classico ai campionati italiani e trofeo delle regioni la scorsa settimana a Montefalco. Sofia si è espressa al meglio e le ha affrontate ottenendo il secondo posto.