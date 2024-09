Un kit di posate riutilizzabili per alunni e alunne della scuola primaria Lodi di Matelica. A consegnarle personalmente, giovedì mattina, è stato il sindaco Denis Cingolani

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale verso una città sempre più plastic free, a partire proprio dalle scuole. Un’iniziativa che si ripete ogni anno e che vede in prima fila anche le insegnanti e la dirigenza scolastica, rappresentata dalla preside Roberta Carboni che ha ringraziato per la donazione.

Il kit viene consegnato in collaborazione con Gma Ristorazione, società matelicese che gestisce le mense scolastiche. «Il kit di posate non è solo uno strumento utile a tutti gli alunni – spiega Cingolani – ma è anche un simbolo di quanto sia importante il riutilizzo dei materiali, a partire proprio dalle posate utilizzate in mensa. Puntiamo così a ridurre l’utilizzo di plastica e soprattutto a sensibilizzare i ragazzi sul tema».