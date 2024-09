Il motocross settempedano è tornato a scaldare i motori questa volta grazie a un’iniziativa dedicata ai più piccoli e realizzata dal Motoclub settempedano, guidato dall’instancabile Danilo Marasca, e dalla Fmi, la Federazione Motociclistica Italiana.

In occasione dell’evento “Lo sport… per Rinascere insieme”, la tre giorni all’insegna dello sport, della solidarietà e della rinascita collettiva che è stata ospitata dalla Città di San Severino, è stato infatti organizzato un corso “Hobby sport young” aperto a ben 75 futuri mini piloti che hanno potuto cimentarsi nel “primo giro di giostra” in moto sotto la supervisione degli uomini del sodalizio marchigiano con l’istruttore di tecniche di guida in fuoristrada Jimmy Marasca, coadiuvati dal tecnico sportivo e referente Csas Morena Coloccioni e dagli allievi Itgf Andrea Testella e Riccardo Mancinelli, oltre che dal consigliere federale e tecnico sportivo Alessandro Maccioni.

Un grande plauso per l’iniziativa è arrivato anche dall’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.