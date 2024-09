Qual è l’impatto delle nuove tecnologie sulla famiglia? In questo periodo si parla molto dell’età giusta per dare un telefonino o dei device elettronici ai più giovani e di come l’approccio alle nuove tecnologie modifica la loro vita.

Di certo tante sono le domande che si fanno i genitori. L’Ipsia “Don Enrico Pocognoni”, in una sorta di alleanza costruttiva con genitori e studenti, nell’ambito del progetto “Crescere in rete” dedicato alla riduzione dei Divari territoriali e della dispersione scolastica, organizza una serie di incontri dedicati all’azione di Orientamento rivolto alle famiglie dei propri studenti ma aperto a tutte le famiglie del territorio. Lo fa con le sue sedi di Matelica, Camerino e San Severino, grazie alla collaborazione con l’ente del Terzo Settore “Help S.O.S. Salute e Famiglia odv” . Saranno, infatti, organizzati diversi incontri, il primo dei quali tenuto da Daniela Zepponi, dal titolo “Comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sulla famiglia”, sarà appunto dedicato alle nuove tecnologie ed al loro impatto nel contesto della famiglia. «L’obiettivo – si legge in una nota – è sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’educazione digitale e promuovere una consapevolezza critica nei confronti dell’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno della famiglia. Verranno analizzati gli impatti positivi e negativi delle tecnologie sulla comunicazione e saranno presentate strategie educative per un loro utilizzo consapevole e sicuro, sia da parte dei genitori sia da parte dei minori. Saranno, inoltre, condivise esperienze e testimonianze tra i presenti per comprendere le sfide e le opportunità dell’era digitale».

Gli incontri si terranno, dalle 17,30 alle 19,30, nelle rispettive sedi secondo il seguente calendario: a San Severino il 23 settembre, a Matelica il 24 settembre e a Camerino il 25 settembre. In questa occasione verranno consegnate ai familiari dei nuovi iscritti le credenziali di accesso al registro elettronico e condiviso il Patto di corresponsabilità educativa elaborato dalla scuola.