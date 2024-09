Grande affluenza e divertimento a non finire a Mogliano sabato e domenica per il Paese dei balocchi organizzato dalla locale pro loco e dal Comune. Il sabato, grandi e piccini hanno potuto assistere in piazza Garibaldi al teatro di burattini a cura del circo Errani.

Il clou della manifestazione domenica con “Il magico mondo di Pinocchio”: le vie del centro storico hanno ospitato varie postazioni di truccabimbi, angolo giochi da tavolo, Photo Booth gratuito, una pioggia di bolle di sapone, la Bocca dei desideri, spettacoli di clown e gonfiabili in piazza Garibaldi.

Graditissima la presenza lungo il percorso “fiabesco” di personaggi come Pinocchio, Lucignolo, Mangiafuoco, Fatine, l’angolo Harry Potter e molti altri beniamini dei bimbi e delle bimbe di ieri e di oggi.

“Dolce nota” in piazza Garibaldi con pane e cioccolato gratis per tutti.