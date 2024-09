Pievetorina accoglie il Guerrin Meschino e la Sibilla Appenninica tra fate e mazzamurelli

Il Comune di Pievetorina, in collaborazione con lo sTa (Sperimentale Teatro A di Macerata), ha organizzato una serie di eventi per la settimana scorsa. Nell’ambito del progetto “Marche: il dono dell’infinito”, è stata offerta al visitatore un’immersione artistica in un contesto naturale di straordinaria bellezza e grande capacità evocativa. Il tutto ispirato dalla tradizione poetica e dalle leggende marchigiane. Il “Sentiero delle acque” ha fatto da guida a poesie, racconti, tradizioni e leggende.

A conclusione di questa settimana il TdR (Teatro dei Ragazzi), sezione giovanile dello sTa, in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Macerata, ha proposto al pubblico presente la leggenda di “Guerrin Meschino, alla corte della Sibilla, Regina delle Fate”. Sotto la guida della professoressa Marina Frapiccini (responsabile del TdR dal 2022 ed esperta di teatro all’I.C.Fermi dal 2010), 18 ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni si sono divertiti, dopo un lungo lavoro durato tutto l’anno scolastico, ad impersonare fate, mazzamurelli, cagnolini e persone reali in un susseguirsi di situazioni indissolubilmente unite l’una all’altra. Recitazione, musiche, coreografie hanno avuto, come ambientazione la graziosa piazzetta di Fiume di Pievetorina, con il suo suggestivo antico Mulino e lo scorrere delle acque. La Professoressa Frapiccini ha sempre avuto come preziose collaboratrici Caterina Temperilli (scenografa e costumista, oltre che assistente alla regia), la professoressa Michela Montecchiari (referente per il teatro del comprensivo “E. Fermi”) e le sue colleghe Elisabetta Appignanesi ed Alfonsina Ciculi.

La rappresentazione teatrale di Guerrin Meschino e la Sibilla ha visto questo gruppo di giovanissimi replicare il proprio spettacolo per la quarta volta, sempre con grande successo, anche in rassegne teatrali per ragazzi. Un particolare ringraziamento va quindi a tutti i piccoli attori: Filippo Baiocco, Sofia Carassai, Vera Carducci, Denise Credentino, Pietro Cocci, Marius Danca, Niccolò Frezzotti, Nicole Liberati, Samuele Marangoni, Pietro Moretti, Ludovica Patassini, Giada Pirro, Federico Prezioso, Tommaso Saltari, Riccardo Sposetti Rossomando, Mattia Tomassini, Martha Udehagbala, Nicola Valenti, Cesare Zamparini