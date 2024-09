«Oggi per voi ragazzi inizia una nuova avventura. A scuola non si impara soltanto a studiare, ma anche e soprattutto i valori di convivenza, di amicizia e di rispetto verso gli altri: come amministrazione saremo vicini a voi, alle insegnanti e alle vostre famiglie per far sì che possiate vivere questi anni importanti in un ambiente sereno, innovativo ed inclusivo». Il sindaco di Recanati Emanuele Pepa ha portato ieri mattina il saluto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole cittadine in occasione del primo giorno di scuola. Un momento istituzionale di rito, ma anche emozionante per il primo cittadino, che agli studenti recanatesi ha spiegato: «Oggi mi sento un po’ come il ‘babbo’ di una grande famiglia, che è la nostra Città di Recanati, che tutti noi dobbiamo amare e curare. Noi saremo al vostro fianco per supportarvi in questa fase così delicata ed entusiasmante per la vostra crescita, perché rappresentate il futuro. Vi auguro di trascorrere un anno scolastico, affrontandolo con consapevolezza, impegno e passione».

Il sindaco si poi fermato a parlare con gli studenti, accogliendo le loro richieste: i più piccoli hanno espresso il desiderio di avere più attività ludiche, mentre con i più grandi ha affrontato il discorso dell’importanza delle regole, raccomandandosi di aiutare le insegnanti nel loro prezioso compito educativo. A tutti ha ribadito l’importanza di coltivare sempre i valori del rispetto per il prossimo, per i docenti e per i propri genitori.

Emanuele Pepa si è recato personalmente fin dal primo mattino alle scuole primarie e dell’infanzia San Vito e alla primaria Beniamino Gigli, quindi ha visitato le scuole dell’infanzia di via Camerano e le scuole Patrizi, in quello che è stato, di fatto, un ‘primo giorno di scuola’ anche per la sua amministrazione, che ha fortemente voluto che da quest’anno tutti i bimbi delle scuole recanatesi avessero il saluto ufficiale della Giunta, attraverso la presenza nei vari plessi anche del vicesindaco Roberto Bartomeoli e degli assessori Sabrina Bertini, Emanuela Pergolesi, Maurizio Paoletti ed Ettore Pelati.