Il regalo più bello, il modo migliore per salutare le vacanze e iniziare la scuola.

Ben 58 ragazzi della Maceratese, più un’altra ventina tra istruttori, collaboratori e qualche genitore, si sono appena goduti uno splendido weekend a Zingonia, nientemeno che nel quartier generale dell’Atalanta.

Grazie ad accordi tra la Maceratese e il club bergamasco vincitore dell’ultima edizione dell’Europa League, i piccoli calciatori delle squadre biancorosse Under14, Under13 e Under12 sono stati ospitati nelle modernissime sedi d’allenamento dell’Atalanta, forse la società che meglio investe nel settore giovanile.

I gruppi allenati da Alessandro Giorgi, Federico Ricci e Matteo Gentili sabato si sono allenati nelle strutture della società nerazzurra e domenica, come ogni domenica che si rispetti, hanno sfidato i baby dell’Atalanta in partita.

Si sono divertiti, hanno subito gol, ma ne hanno anche segnati parecchi, dando vita a sfide ben più equilibrante di quanto si pensava, tanto che la Maceratese ha ricevuto i complimenti per il livello tecnico dei suoi.

A Zingonia erano presenti al gran completo anche i vertici del Settore Giovanile biancorosso, a partire dal responsabile tecnico Paolo Morresi, il responsabile dell’attività di base Alessandro Porro, il responsabile scouting Matteo Siroti, l’allenatore dei Piccoli Amici Stefano Cartechini e l’allenatore dei portieri Fabio Fabiani.

Porro esprime così tutta la comprensibile soddisfazione per un weekend speciale: «Un’esperienza davvero bella, resa ancora più bella dalla disponibilità degli amici dell’Atalanta. La due giorni è stata occasione di divertimento per i nostri piccoli e di crescita per tutti. L’Atalanta non solo ci ha messo a disposizione le sue strutture ma anche i suoi tecnici e quindi i nostri biancorossi si sono allenati sotto una doppia e utile supervisione. Ci siamo tutti confrontati con una realtà al top a livello professionistico e per i ragazzi della Maceratese all’aspetto calcistico si è aggiunto anche quello umano e sociale perché hanno vissuto momenti formativi mangiando insieme e dormendo con altri compagni lontano da casa».