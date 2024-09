Il cane antidroga Edir è stato protagonista a l’evento “PortoBimbo” a Potenza Picena, dove le Fiamme gialle hanno effettuato una sana e corretta informazione sugli effetti delle sostanze stupefacenti e sulla lotta alle dipendenze.

Domenica circa 70 persone, soprattutto bambini e bambine, hanno partecipato a un momento didattico-divulgativo svolto con la presenza di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza.

Sono stati affrontati i temi della lotta alle dipendenze e degli effetti prodotti dalle sostanze stupefacenti per favorire una sana e corretta informazione su questi temi particolarmente delicati.

L’iniziativa è stata ravvivata dalla dimostrazione pratica del cane antidroga “Edir”, in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova, che ha molto attirato l’interesse dei presenti i quali hanno fatto tante domande in materia di sostanze stupefacenti nonché in relazione all’impiego delle unità cinofile.