La maceratese Eva Del Gobbo, 15 anni, ha sfiorato il podio ai campionati europei di wakeboard.

Dal 26 al 31 agosto , si sono disputati a Settimo Torinese, i campionati europei di Cable Wakeboard & Wakeskate. Il Wakeboard è uno sport molto divertente che nasce dalla fusione tra sci nautico e skateboard. Si sta sempre più diffondendosi sul territorio nazionale; la regione Marche vanta due impianti, di cui il più grande proprio a Macerata, al lago dell’agriturismo “Le Case” c’è il centro sportivo denominato Wakeland Arena.

L’atleta “di casa” Eva Del Gobbo, 15 anni, convocata in Nazionale per l’evento di Settimo Torinese, ha concluso una prova di gara di notevole valore cadendo, purtroppo, sull’ultima struttura, classificandosi così, soltanto, al quarto posto. Grande soddisfazione comunque per il Centro sportivo Wakeland Arena e grande motivazione per la giovane atleta, che parteciperà, essendo stata convocata, al mondiale di Parigi di fine settembre.

E’ possibile rivivere i momenti della gara e conoscere più da vicino lo sport del Wakeboard collegarsi al link https://www.cablewakeboard.net/ o consultare le pagine social del centro sportivo Wakeland Arena.