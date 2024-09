Academy Volley Lube protagonista anche sulla sabbia. Oltre ai piazzamenti di caratura nazionale e internazionale nella stagione indoor, i giovani talenti del vivaio biancorosso si sono distinti ripetutamente nel beach volley con risultati di grande prestigio.

Ultimo in ordine cronologico è stato il titolo italiano U14 confezionato nel weekend a Bellaria-Igea Marina dal figlio d’arte Luka Stankovic, classe 2011, che ha sbaragliato tutti in coppia con Samuele Monti della Fenice Roma.

Sono passati pochi giorni anche dal 3° posto U16 al campionato nazionale di Montesilvano, alle porte di Pescara, raggiunto dal classe 2009 Mattia Penna e dal classe 2010 Matteo Talevi, già vincitori delle tappe marchigiane di categoria, primi classificati al Trofeo dei Territori U16 andato in scena a Falconara, in qualità di rappresentanti delle Marche per la kermesse comprensiva di atleti provenienti dalle Marche, dall’Umbria e dall’Abruzzo. I due Lubini hanno poi difeso le Marche e venduto cara la pelle all’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni U17 competendo a Porto San Giorgio contro atleti più grandi d’età, senza però riuscire ad arrivare fino in fondo.

Tra gli specialisti della sabbia spicca il 2007 Matteo Iurisci, giunto al termine del percorso in biancorosso e pronto per iniziare la stagione in Serie A2 Credem Banca all’Abba Pineto. Il giovane schiacciatore ha salutato l’Academy in estate con risultati eccellenti di livello internazionale, come il titolo continentale U18 acciuffato in Georgia al fianco di Laurin Zoeschg, ma va annoverato anche il nono posto ai Mondiali U19 di Shangluo in Cina. Lo stesso Iurisci, affiancato di volta in volta da compagni differenti, ha chiuso al 1° posto la tappa U18 ai Nazionali di Maccarese e le tappe U20 di Maccarese, Cordenons e Catania, mentre in queste ore compete per l’assegnazione del titolo U20.

Merita una menzione anche il classe 2008 Xavier Alfieri che, in coppia con Gianmarco Panicali della Montesi Pesaro, ha chiuso al settimo posto l’AeQuilibrium Cup trofeo delle Regioni U17 con gare svolte a Porto San Giorgio.

Tra gli altri Lubini che si sono dati battaglia anche all’aperto figurano Riccardo Da Boit, Elia Capozucca, Diego Dolcini, Andrea Napoli e Riccardo Paniconi.

«L’attività sulla sabbia – spiega Giampiero Freddi (responsabile Academy Volley Lube) – non è marginale per la cantera biancorossa. Oltre agli impegni formativi in palestra e ai campionati di categoria 6×6 che mettono i tesserati a confronto con i migliori settori giovanili d’Italia, incentiviamo la pratica del beach volley. Questa disciplina consente ai ragazzi di restare in forma d’estate, inseguire nuovi stimoli, affinare la crescita e tornare al Palas più completi. I risultati brillanti in campo nazionale e internazionali gratificano noi dirigenti e gli staff che seguono gli emergenti con grande dedizione».