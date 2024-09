Ci saranno Geronimo e Tea Stilton domenica a “Una Piazza da Bimbi”, l’appuntamento estivo più atteso dai piccoli e dalle loro famiglie. L’iniziativa si terrà, a partire dalle 16 ad ingresso gratuito, in piazza Del Popolo.

Promosso dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia e dal Comune di San Severino, in collaborazione con la Fondazione Geronimo Stilton e Edizioni Piemme, l’evento quest’anno ospiterà i due super amici dei bambini e delle bambine

Geronimo e Tea, nella loro tappa settempedana, parleranno di un tema molto importante: l’amicizia, quella con la A maiuscola. Per l’occasione sarà infatti presentato, in anteprima nazionale, il nuovo libro, disponibile in tutte le librerie e negli store online dal 10 settembre, dal titolo: “Il Piccolo Libro dell’Amicizia”.

Nella sua nuova stratopica avventura, Geronimo Stilton propone una bellissima sfida da vivere giorno dopo giorno: coltivare l’amicizia con piccoli gesti di accoglienza, collaborazione e solidarietà per contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Raccontare cos’è l’amicizia sarà facile, e anche divertente, grazie al nuovo libro di Geronimo Stilton: farà frullare i baffi dall’emozione e, con tantissime attività creative da realizzare a scuola e in famiglia, i bambini potranno scoprire esempi concreti per diffondere consapevolezza, impegno, speranza e armonia. A condurre lo spettacolo sarà Giusi Minnozzi.

All’evento parteciperà anche la Polizia di Stato, con cinofili e uno stand della Polizia Scientifica, per parlare di legalità e prossimità attraverso il tema dell’amicizia. Tea e Geronimo, alla fine dello spettacolo, saranno a disposizione per autografi e foto. Inoltre, saranno presenti la truccabimbi Ireyu, gonfiabili e giochi.