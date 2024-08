Colmurano riapre le porte a Magicabula, l’iniziativa per l’infanzia arrivata oramai alla sua 28esima edizione, che propone attività, iniziative e laboratori dedicate ai bambini, alle bambine e alle famiglie. Quest’anno l’evento amplia la sua proposta, toccando il mondo dei più piccoli (0/6 anni) fino ad arrivare ai temi dell’adolescenza. Si parte sabato 31 agosto e domenica 1° settembre con una ricchissima “anteprima”.

Si rinnova infatti la collaborazione con Friku Festival che il 31 agosto, alle 21.15, porta in Piazza Carradori lo spettacolo gratuito di Veronica Gonzalez “C’era due volte un piede”.

Il pomeriggio di domenica 1 settembre è dedicato ai più piccoli all’insegna del relax e del benessere in famiglia. Vicino a pratiche di yoga con mamma e papà (nello spazio alle spalle del campo sportivo di Colmurano) i bambini e le bambine potranno divertirsi anche con la lavanda, accompagnati dalle letture in famiglia di Nati per Leggere.

La manifestazione entrerà nel vivo a partire da venerdì 6 settembre alle 21 con una serata astronomica a cura di AstroMarche al campo sportivo e un dj set per i ragazzi e per tutte le “magliette gialle”, gli animatori di Colmurano che da sempre rendono possibile l’iniziativa. Una novità di quest’anno è sicuramente lo spazio dedicato a genitori, educatori ed insegnanti. Proprio a loro è rivolto l’incontro di sabato 7 settembre alle 10.30 al museo R. Contratti Ventura con la dottoressa Roberta Cesaroni sul tema “Adolescenza: istruzioni per l’uso – Rieduchiamoci ad educare”. Da sabato pomeriggio fino a domenica, Colmurano accoglierà i bambini e le bambine nel centro storico con tutte le classiche attività e con nuovi laboratori.

Quest’anno Magicabula ha dato il via ad una collaborazione con UniCam, per un laboratorio alla scoperta dell’informatica, e con il dipartimento di studi umanistici di UniMc per un laboratorio di pratiche filosofiche. Sabato sera, Nyco Music Camp & Tour allieterà la serata in centro storico con il concerto “Karo Humano t’iscrivo”. Domenica mattina, per i più volenterosi, ci si immergerà nella natura in una passeggiata alla ricerca di erbe spontanee (ritrovo in Piazza Umberto I alle 10). Non mancheranno gonfiabili, trenino, sorprese e tanto divertimento, con un pic-nic alle 12.30 e l’inizio dei laboratori alle 15.30. Lunedi 9 settembre alle 9, grazie alla collaborazione con QuiValdiFiastra si terrà un evento formativo per insegnanti che coinvolgerà il mondo della scuola e il nostro Istituto Comprensivo Colmurano sui patti educativi di comunità.



Per tutte le informazioni e gli approfondimenti potete visitare i profili social dell’evento (Facebook ed Instagram) o scrivere a magicabulacolmurano@gmail.com

L’amministrazione comunale vuole dedicare questa edizione a Margherita, la giovane colmuranese morta in Portogallo, durante una vacanza con la famiglia, ricordandola con sorrisi, colori e divertimento che da 28 anni caratterizzano Magicabula.