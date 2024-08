Cesare Dignani, centauro di Tolentino di 12 anni in sella alla sua KTM85 con il numero 46 gareggerà al Trofeo delle Regioni mini enduro in programma sabato e domenica prossimi sulla pista di Clusone in provincia di Bergamo. Per questo Trofeo, vengono selezionati i ragazzi più meritevoli di ogni categoria per ogni regione d’Italia.

La gara è particolarmente attesa e sentita in quanto parteciperanno circa 200 piloti. Il giovane tolentinate, che di solito vediamo nei campionati di motocross regionali e nazionali con soddisfacenti risultati e piazzamenti a podio, questa volta è chiamato per rappresentare le Marche nella categoria 85 al Trofeo delle Regioni nella specialità enduro.

Cesare viene seguito e motivato dal suo coach Mattia Cerquetella, dal Moto Club Sarnano MX Racing e da Arianna Biondi Athletic trainer.

Il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco e assessora allo Sport Alessia Pupo si complimentano con il giovane pilota tolentinate e ovviamente augurano i migliori successi per Cesare Dignani che sicuramente metterà tutto il suo impegno per ben figurare in questa importante competizione a livello italiano, difendendo i colori delle Marche e anche di Tolentino.