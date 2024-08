Un gruppo di giovani eroi ed eroine della frazione Vissani, a Montecassiano, ha dimostrato come l’amore per il proprio territorio e per il nostro pianeta possa diventare un’azione concreta e contagiosa. Armati di guanti, sacchi per la spazzatura e tanto entusiasmo, questi bambini e bambine hanno deciso di trascorrere una giornata diversa, dedicata alla pulizia delle strade e del parco della loro comunità.

L’iniziativa è nata spontaneamente, spinta dalla sensibilità ambientale e dalla voglia di fare la differenza. Durante la passeggiata ecologica, i bambini e le bambine hanno raccolto bottiglie di plastica, cartacce, mozziconi di sigaretta e altri rifiuti abbandonati, dimostrando come anche le piccole azioni possano avere un grande impatto.

«L’esempio di Vissani – scrivono i promotori – ci insegna che la cura per l’ambiente parte dalle piccole comunità e che ognuno di noi può contribuire a migliorare. Ci ricorda, altresì, quanto sia importante prendersi cura del nostro pianeta: viviamo in un’epoca in cui i problemi ambientali sono sempre più pressanti e in questo contesto, ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza.

Il futuro del nostro pianeta dipende dalle azioni che compiamo oggi. La speranza è che il loro esempio possa diffondersi e ispirare altre comunità a seguire il loro percorso, verso un mondo più pulito e sostenibile».