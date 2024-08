Il coro dei Pueri Cantores D. Zamberletti di Macerata racconta il capolavoro incompiuto di Puccini: Turandot Passione e tradizione al Macerata Opera Festival

“La legge è questa: Turandot la Pura sposa sarà di chi, di sangue regio, spieghi i tre enigmi ch’ella proporrà. Ma chi affronta il cimento e vinto resta porga alla scure la superba testa!” C’è una principessa crudele dal cuore di ghiaccio che sembra godere tagliando teste, c’è un principe ignoto che vuole conquistare il suo amore e c’è una fanciulla capace di rinunciare a tutto, compresa la sua vita, per amore. Non finirà bene. In realtà, quest’anno non finirà proprio. I Pueri Cantores D. Zamberletti, che nella regia di Paco Azorín diretta dal maestro Ciampa di quest’anno sono stati sempre in scena come laboriose comparse, hanno avuto occasione di conoscere bene la fiaba cinese di Puccini e la spiegano con le loro parole.

DOVE?

Ci troviamo a Pechino sotto la dinastia dell’impero, come suggerisce Marcelo (entrato nel coro proprio quest’anno).

Benedetta (11 anni e anche lei per prima volta sul palco dello Sferisterio) predilige il duo antagonista femminile: la principessa e la schiava (Turandot e Liu)

CHI?

I personaggi principali, presentati da Francesco Saverio (anche lui alla sua prima esperienza) sono Turandot, Calaf, Timur, Liu e Ping Pong Pang.

COSA?

Come spiega Giulia, ormai nel coro da qualche anno, Turandot è un’opera incompleta, a causa della morte di Puccini.

I MOMENTI SPECIALI

Inoltre quest’anno i piccoli coristi sono sempre coinvolti, come spiegano Riccardo (13 anni) e Federico (8), in Turandot i Pueri sono sempre sul palco. Riccardo spiega che trova particolarmente emozionante l’aria Nessun Dorma, mentre Federico preferisce il momento in cui il Principe Ignoto, ignorando il consiglio di tutti (Ping Pong e Pang, Liu, e suo padre Timur) suona il gong per partecipare alla sfida della Principessa.

Partecipare all’opera è sicuramente un’esperienza indimenticabile, come spiegano Martina e Fedro cantare davanti a molte persone è emozionante Dal 1968, il coro dei Pueri Cantores “D. Zamberletti” ha preso parte a ben 18 titoli lirici diversi all’interno del rinomato Macerata Opera Festival, divenendo una presenza costante e ammirata nel cartellone della manifestazione. Quest’anno, il coro ha avuto l’onore di partecipare alla 60ª stagione dello Sferisterio, la sua 40º stagione attiva e la sua 7º Turandot (la prima nel 1970 con Franco Corelli come Calaf e Birgit Nillson come Turandot) I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni, quest’anno si sono esibiti in due capolavori pucciniani, Turandot e La Boheme e molti hanno avuto anche l’opportunità di partecipare ai “Carmina Burana”. Ogni esibizione è il frutto di un lavoro meticoloso, di prove intense e di un forte spirito di squadra che unisce questi giovani artisti. Partecipare al Macerata Opera Festival è per i Pueri Cantores non solo un’occasione di esibirsi su un palcoscenico prestigioso, ma anche di entrare in contatto con un pubblico vasto e internazionale.

«Un grandissimo ringraziamento – dice il maestro e direttore del coro, Gianluca Paolucci, al termine di questa edizione del Festival – va a tutti i cantori (ben 50) che hanno impegnato la loro voce e la loro capacità di piccoli attori, divenendo parte integrante delle storie di Liu e Mimi, Rodolfo e Calaf, senza dimenticare gli angelici e “un poco impertinenti” (come scrive Orff stesso) interventi richiesti nei Carmina Burana.

Un grazie speciale va alla preparatrice vocale Mª Annarosa Agostini per la grande competenza e le straordinarie qualità umane con le quali aiuta i ragazzi e le ragazze a trovare la propria “dimensione” vocale.

Una estate 2024 che non dimenticheremo, insomma, non solo per il gran caldo ma anche e soprattutto per le magiche serate trascorse allo Sferisterio, cullati da melodie tra le più belle che siano mai state scritte per il teatro musicale».

Di seguito le foto di Giorgio Gabrielli