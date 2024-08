I Pueri Cantores D. Zamberletti sono il coro di voci bianche del Macerata Opera Festival dal 1968, hanno partecipato a 18 titoli lirici diversi e quest’anno festeggiano la 40ª stagione attiva allo Sferisterio. I 27 bambini e bambine dei Pueri Cantores che quest’estate inseguono Parpignol, accolgono festosamente i doni natalizi e vogliono vedere la ritirata durante l’atto II di La Bohème, nello sgargiante Café Momus, continuano a meravigliarsi davanti alla commovente trama del capolavoro pucciniano, un’opera che il coro infantile interpreta per la decima volta.

Per questi ragazzi e ragazze tra i 6 e i 14 anni, che vengono non solo da Macerata ma anche da Porto Potenza, Corridonia, Porto Recanati, Montecassiano,. le prove sono iniziate settimane fa (in palestra, prima, allo Sferisterio poco dopo).

Minuti prima della terza replica sotto la bacchetta di Gabriele Villari e vestiti con i costumi di Silvia Aymonino (la premiata regia di Leo Muscato – premio Abbiati nel 2012 – prevede una Parigi anni ’70), ci spiegano le basi di questa tragica storia d’amore e sogni infranti.

Molti di questi bambini e ragazzi partecipano anche alla Turandot e, questa sera, ai Carmina Burana di Carl Orff.

L’ATMOSFERA

Parigi, l’anno un po’ meno chiaro per Andrés Ortensi (10 anni, che canta con i Pueri dal 2020), e l’elettrica atmosfera di un caffè diventato discoteca (quanto è bello il nome, Momus, per Andrea Falino, 11 anni, alla sua prima stagione) sono le coordinate di quest’opera immancabile.

I PERSONAGGI

C’è chi ama le risolute, vitali, meravigliose donne, la sarta Mimì (spettacolare voce di Mariangela Sicilia) e la civettuola Musetta (Daniela Cappiello), con il suo vestito di paillettes. E così lo spiega Elena Acquaviva (10 anni, 4 con i Pueri). C’è chi preferisce il protagonista Rodolfo (il tenore Valerio Borgioni, nel suo debutto nel ruolo) che, nonostante tutto, rimane unito a Mimì fino alla morte, come spiega Francesco Saverio Battista. (11 anni)

IL CORO DEI BAMBINI

Quello che è chiaro è che le parti più belle (per i Pueri e forse non solo per loro) sono i momenti di gioia esplosiva in cui partecipano i più piccoli. Così Francesca Froccani (11 anni) predilige l’ingresso di Parpignol con i suoi giocattoli, mentre Giulio Gabrielli (10 anni) preferisce la chiusura del II atto, cioè “La Ritirata” con tanto di palloncini tricolori al vento

LA FINE

Che non ci sarà un happy ending questa volta è chiaro per i Pueri Cantores, un po’ meno la causa della morte della tisica protagonista. Mia Ortensi deduce (dalla regia di Muscato) che quella fabbrica in sciopero abbia a che vedere con quel giovane decesso. Per Maria Chiara Ferranti (11 anni) è proprio la solitudine di Mimì nell’istante della morte il dettaglio più crudele.

In qualsiasi caso, Federico Cardelli, Elisa Ceresani, Di Agostino Pietro, Margherita Fabbri, Riccardo Fabbri, Tommaso Ferranti, Caterina Froccani, Dorotea Leonori, Angelica Marzetti, Giulia Mercanti, Augusto Olimpi, Martina Ortensi, Margherita Paolucci, Emma Salvatori, Silvia Sopranzi, Tommaso Tartabini, Giovanni Tartufoli, Emma Verdini e Thisanya Yatigala vi invitano a non perdervi quest’opera meravigliosa e ad apprezzare i risultati del loro sforzo.

L’ultima replica si terrà domenica 11 agosto allo Sferisterio.