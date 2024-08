L’ estate e la musica sono inseparabili e chi suona la chitarra ha “un’ amica in più” che ti accompagnerà per tutta la vita e segnerà i momenti più belli. Il periodo delle meritate vacanze è un’ottima occasione per le ragazze e i ragazzi per iniziare a suonare la chitarra e anche migliorare le proprie abilità. E’ proprio a loro che ha pensato il professor Tonino Monachesi, affermato chitarrista di Corridonia e docente di musica nella scuola secondaria di primo grado di Treia, pubblicando il suo ultimo libro “La Chitarra per Ragazze e Ragazzi”, metodo didattico per giovani chitarristi, edizioni Fingerpicking.net (acquistabile anche su Amazon). Tonino Monachesi, con la sua grande esperienza e professionalità, ha messo a punto un innovativo metodo didattico che andiamo a scoprire.

Come nasce questo libro?

«Questo libro nasce dalla passione. La passione per la musica e nello specifico per la chitarra, che mi ha avvolto fin da piccolo e che mi ha portato, ancor prima di compiere studi musicali, a imparare in modo artigianale a suonare: ascoltando, imitando, ripetendo… Con gli anni è nata in me un’altra passione, quella dell’insegnamento e della didattica, cioè come trasferire alle mie alunne e ai miei alunni ciò che ho imparato da studi formali e non. Insegnando musica nella scuola secondaria di primo grado e chitarra moderna (jazz e pop-rock) in varie istituzioni, ho sentito il bisogno di concentrare il lavoro che svolgo da anni in questo libro, dedicandolo a una fascia d’età molto delicata: quella compresa tra gli undici e i quattordici anni».

Perché le ragazze e i ragazzi?

«Perché rappresentano il futuro della musica (e non solo) e perché in questa età, alla quale sono didatticamente affezionato, spesso nasce la passione per la musica e, nello specifico, per la chitarra».

Come è organizzato il libro?

«E’ organizzato in unità didattiche e lezioni progressive, è scritto in notazione, tablatura e corredato da diagrammi e file audio per favorire una pratica globale ed inclusiva. Inoltre può essere intrapreso autonomamente o sotto la guida di un insegnante che troverà un percorso organizzato con il quale affrontare o integrare le sue lezioni».

Che tipo di approccio descrive?

«E’ pensato per un approccio tecnico multistilistico, con il plettro e/o con la tecnica fingerstyle e può essere studiato con qualsiasi tipologia di chitarra (classica, acustica, elettrica)».

Qualche ringraziamento particolare?

«Certamente ringrazio la mia famiglia perché i miei impegni musicali spesso mi portano lontano e poi lo staff di Fingerpicking.net per aver creduto in questo progetto decidendo di pubblicare il libro, Luca Francioso per la disponibilità, professionalità e la preziosa collaborazione e il giovane Simone Francioso che ha realizzato il disegno di copertina. Buona musica!».