Nell’ampia cornice dell’aula magna dell’Istituto tecnico economico “A.Gentili” di Macerata ha avuto luogo nei giorni scorsi la cerimonia di consegna dei diplomi alle studentesse e agli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità.

La dirigente Alessandra Gattari ha condotto l’evento coadiuvata dalle docenti vicarie Cinzia Cecchini e Federica Manoni, mentre Danil Nahornyy – studente dell’ITE – e suo fratello Nikita, hanno allietato il pomeriggio con splendide esecuzioni per piano e percussioni.

Durante la cerimonia Gattari ha ricordato ai presenti le numerose attività promosse dall’Istituto nell’ambito dell’orientamento, dell’educazione civica e dei progetti Sport e Global Marketing in collaborazione con Enti e Agenzie, graditi ospiti per l’occasione.

A consegnare personalmente i diplomi agli oltre cento neodiplomati sono intervenuti Massimo Marchionni e Paolo Sopranzi, rispettivamente presidente e componente del Consiglio di Istituto, il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, la prorettrice alla Didattica dell’Università di Camerino Giulia Bonacucina, la consigliera di pari opportunità della Provincia di Macerata Deborah Pantana, Stefano Villamena docente di Diritto Amministrativo Unimc, Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata, una rappresentanza dell’Aeronautica Militare – 114^ Squadriglia Radar Remota di Potenza Picena e Nicola Longo, consulente finanziario di Banca Macerata.

Tanta la soddisfazione dei neodiplomati e dei docenti presenti che hanno raggiunto le classi sul palco per immortalare una bella festa conclusasi con buffet nella hall dell’Istituto, trasformata in un invitante “foyer”.