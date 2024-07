«Sappiamo che avete scelto la nostra canzone come colonna sonora del vostro centro estivo, ne siamo contenti e speriamo di venire presto a Macerata per un concerto». Parole di Coma Cose che hanno inviato un video all’Educamp Coni di Macerata.

Bella sorpresa per i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 14 anni che frequentano l’Educamp Coni in corso dalla fine della scuola in prossimità dello stadio Helvia Recina.

E’ ormai consuetudine per i partecipanti salutarsi la mattina e iniziare la giornata ballando tutti insieme la sigla, scelta dagli organizzatori, tra i successi dell’estate. Quest’anno la canzone scelta è stata Malavita, ultimo singolo dei Coma Cose, famoso duo musicale indie pop/rap italiano, coppia anche nella vita.

Massimiliano Avallone, da anni coordinatore dell’Educamp, ha pensato di inviare ai due cantanti un video in cui viene riprese il momento del ballo mattutino. «E’ passato poco più di un’ora – racconta – e hanno risposto alla mail, poi hanno inviato il loro videomessaggio. Abbiamo fatto la scelta giusta».

(a.p.)