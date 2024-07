Tredici studenti da dieci e lode

Sono tredici gli alunni e le alunne della scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo Sant’Agostino che hanno concluso brillantemente l’esame del I ciclo di istruzione. Sono stati festeggiati lunedì durante l’evento”10 e 10 e lode” nel suggestivo scenario del chiostro del Sant’Agostino di Civitanova Alta.

I ragazzi e le ragazze hanno ricevuto un attestato di merito dalla dirigente Gloria Gradassi. La serata, introdotta e conclusa dall’intervento del Coro del S. Agostino, ha visto ogni ragazzo e ragazza invitato mettere in evidenza le sue abilità e le sue passioni spaziando dalla musica, alla ginnastica artistica, alla letteratura, alla poesia e agli interessi scientifici. Alcuni alunni e alunne hanno voluto ringraziare commossi la scuola e i docenti che li hanno accompagnati in questo percorso di crescita, altri hanno sottolineato l’importanza di basi solide per affrontare le sfide future.

«Grande è stata la soddisfazione della dirigente scolastica, Gloria Gradassi – fa sapere la scuola – perché questo momento ha testimoniato una grande sinergia tra famiglie e scuola, mettendo in luce nelle parole vere dei ragazzi la presenza di un corpo docente qualificato e appassionato. Splendida serata estiva di festa per condividere l’emozione di questo momento conclusivo dell’esperienza scolastica. Un ringraziamento particolare da parte della dirigente scolastica alle collaboratrici Katia Capriotti e Caterina Marziali che hanno organizzato la cerimonia con grande cura».