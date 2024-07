Con una serata molto partecipata, si sono concluse sabato nel suggestivo parco della Villa Fermani di Corridonia, le attività dell’associazione Equilibri, prima della pausa estiva.

Anche quest’anno le volontarie dell’associazione hanno riproposto l’attesissimo appuntamento, “Racconti sotto le stelle”, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L’iniziativa, arrivata oramai alla dodicesima edizione, ha visto, come di consueto, il patrocinio dell’amministrazione comunale, che sempre sostiene tutte le attività associative, tutte finalizzate alla promozione della lettura, quale strumento in grado di sviluppare la creatività, l’immaginazione e la socializzazione tra bambini e bambine.

Tantissimi i giovanissimi spettatori e le giovani famiglie che si sono ritrovati per assistere alla rappresentazione scenica di una delle storie più conosciute della letteratura dell’infanzia: La Gabbianella e il Gatto, riscritta e magistralmente diretta dall’attore e regista Franco Bury, esperto di teatro per bambini.

Lo spettacolo, ha visto, come attori protagonisti alcuni bambini e bambine, ormai promettentissimi attori, che per l’impegno e per le indiscutibili abilità sceniche, meritano tutti di essere nominati, in rigoroso ordine di apparizione: Aurora, Gloria, Michela, Ginevra, Francesco, Michele, Aleandro Tomas, Gaia, Lorenzo, Giulia, Anna Piergiorgio, Alberto, insieme ad altri attori volontari, hanno dato vita ad una originalissima rappresentazione, piena di gag divertenti.

Sul prato, trasformato per una sera in palco, la Gabbianella Fortunata, aiutata dal Gatto Zorba e dai suoi amici, imparerà a seguire il suo istinto per volare in alto, libera e felice, insieme ai suoi simili, stupenda metafora di come la vera amicizia sia in grado di far superare tutte le difficoltà, anche quelle apparentemente più difficili.

A concludere la serata, che ha visto il prezioso contributo audio-video del tecnico Leonardo Ciucciovè, non poteva mancare il momento più intimo, dedicato alla lettura con genitori e nonni, negli spazi allestiti all’interno del parco, per continuare a sperimentare l’incanto che solo i libri e la lettura sanno regalare. Prima dei saluti finali, la Presidente dell’Associazione, Floriana Seri, ha rinnovato l’invito alle prossime iniziative, che ritorneranno dal prossimo autunno e al consueto ed imperdibile appuntamento per la prossima edizione dei “Racconti sotto le stelle”, per un’altra straordinaria serata di magiche letture.