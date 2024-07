Venti bambine e bambini delle scuole primarie “Pietro Santini” di Loro Piceno, “Edmondo De Amicis” di Colmurano e “Beniamino Belloni” di Urbisaglia si sono recati in visita alla questura di Macerata questa mattina. L’evento è stato organizzato nell’ambito degli incontri promossi in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia di ogni ordine e grado in materia di “Educazione alla Legalità”.

Durante la visita, i bambini e le bambine hanno avuto modo di visitare la centrale operativa dove pervengono le richieste di intervento da parte dei cittadini cui spesso segue l’intervento della “Volante”, gli uffici della polizia scientifica dove sono state loro mostrate le apparecchiature in dotazione e le tecniche utilizzate in occasione di sopralluoghi. In particolare, i poliziotti hanno effettuato brevi dimostrazioni per mostrare come vengono prelevate le impronte digitali sul luogo dove è stato commesso un reato. Inoltre sono stati mostrati i mezzi in dotazione alla polizia come l’auto e le moto della “volante” con tutte le sue dotazioni di bordo. La visita, guidata da funzionari della questura ha suscitato grande interesse nei bambini e nelle bambine molti dei quali, quando saranno più grandi, hanno espresso il desiderio di diventare poliziotti.