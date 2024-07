Torna a Civitanova “Estate da favola”, la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie, ma con una novità per l’estate 2024: uno spazio nuovo, quello dell’Anfiteatro del Quartiere Fontespina che ha ospitato di recente la prima rassegna musicale “Arena Musik”.

Ogni giovedì di luglio, a partire dall’ 11, con inizio alle 21,15, le famiglie potranno assistere alle vicende delle più belle e note favole di tutti i tempi, quelle che non passano mai di moda e che mantengono inalterata la loro capacità di parlarci ed emozionarci.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Civitanova, fa parte del Marameo Festival 2024, un format giunto al suo ottavo anno di vita che vede insieme sei regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e quaranta comuni, per quella che è la più grande festa del teatro per le nuove generazioni oggi in Italia. La direzione artistica è di Marco Renzi.

Si inizia giovedì 11 luglio, con “Mistero al Museo” della compagnia veneta “Gli Alcuni”, uno dei gruppi più originali e speciali nel campo del teatro per le nuove generazioni, unici in Italia ad aver affiancato al lavoro del teatro anche quello della produzione di cartoni animati, tanto da diventare azienda leader del settore. Le loro produzioni vanno regolarmente in onda sulle reti RAI e Mediaset, hanno inoltre già realizzato e circuitato diversi lungometraggi al cinema, l’ultimo dei quali presentato al Festival del Cinema di Cannes. Lo spettacolo che portano a Civitanova è tratto da una serie televisiva che vedremo in autunno sui canali Rai si chiama “Gateway 66”. Il lavoro, come tradizione della compagnia, vedrà una commistione tra il teatro d’attore e la video proiezione di cartoni animati, in un mix unico che solo questo gruppo sa modellare. Non mancherà il divertimento, il mistero dei grandi dinosauri e l’interazione con il pubblico.

L’inizio è previsto alle 21,15, l’ingresso è libero.

Per ogni informazione 335 5268147</a