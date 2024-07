Civitanova e il suo mare si preparano ad accogliere l’annuale edizione del “Trofeo Biancucci”, regata giovanile valida come seconda tappa di selezione regionale del campionato Optimist. Si regaterà il 6 e 7 luglio proprio davanti al Club Vela Portocivitanova, che organizza la manifestazione in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Porto Sant’Elpidio. Scenderanno in acqua circa 80 ragazzi e ragazze provenienti da tutte le Marche, divisi nelle categorie “Juniores” e “Cadetti”. Per la X Zona (FIV Marche), questi i posti disponibili per coloro che si selezioneranno: 8 atleti juniore (2009 – 2013) – Campionato italiano, 5 atleti juniores classe2013 – Coppa del presidente, 5 Atleti cadetti classe 2014 – Coppa cadetti e 5 atleti cadetti classe 2015 – Coppa primavela

L’evento assegnerà i pass per i Campionati italiani Juniores, per la Coppa Cadetti, per la Coppa Primavela e per la Coppa del Presidente. I punti ottenuti al Trofeo Biancucci si cumuleranno con quelli della prima prova di selezione regionale, svoltasi il mese scorso a Numana, in occasione del Memorial Vincenzo Graciotti.

«Per i nostri ragazzi la situazione è complessa – analizza Fabio Masturzo, coach Optimist Juniores CVP – Sarà importante disputare tutte e sei le prove per recuperare e quindi rimediare le squalifiche prese a Numana per partenza anticipata. Squalifiche estese a troppe barche che la Giuria avrebbe potuto evitare dando un secondo richiamo. Due dei nostri allievi più bravi, come Mia Paoletti e Cesare Pierdomenico, sono stati penalizzati per ben due volte, partono già svantaggiati, purtroppo. Tra quelli che non hanno patito le stesse anomalie ci sono Nicolò di Marino, in terza posizione e primo Under 13, Alessandro Fabietti in top ten al nono posto. Per tutti gli altri, si vedrà se alla selezione di Civitanova Marche riusciranno a scartare i vari ufd e recuperare posizioni»

Per quello che riguarda i Cadetti, il cui il coach è Giacomo De Carolis, ci sono cinque atleti in top ten dalla precedente tappa di Numana: Lorenzo Petrella a pari punti con Kilian Breda, premiato anche come 1° Under 15, al 3° posto e 1^ femminile Clarissa Montagnoli, Olivia Cardinali 4^ overall e 2^ femminile ed Emile Verhoeven 10°. Fabio Paniccia si trova invece in 13° posizione, seguito da Elia Piantoni alla 17°.