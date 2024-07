Lègami ecco il titolo della 21ª edizione del tradizionale concerto estivo dei Pueri Cantores D. Zamberletti, che si terrà mercoledì 10 luglio, alle 21.15, all’Orto dei Pensatori di Macerata, con il patrocinio del Comune di Macerata.

«Quest’anno il concerto – fa sapere l’associazione – è dedicato a quei fili invisibili che ricamano sull’anima e che ci uniscono tra di noi e anche al coro, un assieme che ha compiuto 64 anni di vita: I fili che gli occhi non possono vedere e creano le emozioni».

«I legami di amicizia, amore, solidarietà e familiarità rappresentano l’essenza stessa dell’essere umano – spiega il direttore del coro, maestro Gian Luca Paolucci – Parliamo, dunque, dei legami: di quelli desiderati, di quelli raggiunti e di quelli spezzati, di quelli che durano il lampo di un istante e di quelli che restano per tutta la vita. Siano essi di amicizia, di amore, di solidarietà, di familiarità, nei legami si realizza l’essenza stessa dell’essere umano».

I giovani coristi e le giovani coriste accoglieranno il pubblico in questo concerto a ingresso gratuito per una serata indimenticabile, caratterizzata da movenze pop-rock e temi iconici che spaziano dai Led Zeppelin ai The Police, da Fabrizio de Andrè ai The Monkees, dai Queen agli U2.

Sarà un’occasione per cantare, ballare, giocare e, perché no, commuoversi insieme ai cantori. Sul palco, insieme ai coristi attuali e veterani, si esibiranno i solisti e le soliste Annarosa Agostini, Sofia Cippitelli, Tommaso Copparo, Caterina Froccani, Simone Polacchi, Tommaso Tartabini, Giovanni Tartufoli e Dario Vinciguerra. La band che accompagnerà il coro è composta da Luca Paolucci e Nicola Marconi (chitarre), Andrea Zaccari e Tullio Gualtieri (basso) e Riccardo Spreca (batteria).