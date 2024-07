Festa finale a conclusione dell’anno scolastico nell’asilo nido comunale F. Bartolini di Castelraimondo. Un bellissimo pomeriggio passato tra canti, balli e risate insieme a bambini, bambine, educatori e genitori che hanno messo insieme un apprezzatissimo evento.

Alla festa erano presenti il sindaco Patrizio Leonelli, il consigliere regionale Renzo Marinelli e l’assessora Ilenia Cittadini. «Ringrazio di cuore tutte le operatrici per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno – commenta il sindaco – l’asilo nido è un servizio indispensabile e importantissimo per tutta l’amministrazione comunale e la cittadinanza. Quest’anno c’è stata l’adesione anche a diversi progetti esterni, come quello legato alla musica con il metodo Rusticucci e il corso di inglese. Inoltre, abbiamo sposato un bellissimo progetto di pet therapy per avvicinare i bambini ai nostri amici a quattro zampe. Tutto ciò impreziosisce un servizio già molto ben funzionante e apprezzato».

Un asilo nido che è quindi un vanto per l’intera amministrazione comunale, come conferma l’assessora Cittadini: «L’anno appena trascorso ha visto il numero massimo di iscritti, ovvero 36 bambini e bambine. Questo è motivo di grande gioia perché dimostra quanto questo sia un servizio di qualità e importante per le famiglie che ne usufruiscono. Ringraziamo infinitamente tutte le operatrici e il personale che si impegna per il benessere e la crescita dei nostri bambini. Un grazie anche a tutti i genitori che affidano alla nostra struttura ciò che di più prezioso hanno». A portare i saluti anche il consigliere regionale Marinelli: «Sicuramente la collaborazione tra Ufficio Servizi Sociali, in particolare la dottoressa Anna Benigni, il personale dell’asilo nido e le famiglie, è qualcosa di autentico e vincente, confermato dal clima sereno e di festa che si respira sempre, compreso durante questo bellissimo pomeriggio finale».