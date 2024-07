“The Big Challenge”, english contest per le scuole, si è concluso. Gli studenti di prima e seconda classe della scuola secondaria di I grado annessa al Convitto Nazionale Leopardi di Macerata che hanno scelto di potenziare l’Inglese grazie al progetto Clil, peculiarità di questo istituto maceratese, hanno partecipato con entusiasmo nel corso del secondo quadrimestre all’interessante competizione nazionale, guidati dall’insegnante di inglese Simona Marconi che ha curato le lezioni pomeridiane. Tra loro ci sono i primi per punteggio nelle Marche.

Si tratta di un concorso nazionale di inglese rivolto a studenti che vanno dalla quinta classe primaria alla prima classe della scuola superiore di secondo grado, che permette di promuovere l’apprendimento di questa lingua in modo divertente e sfidante.

Ogni anno in Italia più di ventimila alunni e alunne partecipano alla sfida, che rappresenta un formidabile strumento per accrescere la motivazione di ragazzi e ragazze. Il Quiz-contest si svolge online, modalità molto accattivante per gli studenti coinvolti. «Una piattaforma specifica ci ha permesso di allenarci e svolgere alcune simulazioni – ha sottolineato la professoressa Simona Marconi – E’ stato molto utile per potenziare aspetti fondamentali come phonetics, listening skills, grammar and vocabulary».

Il contest si è svolto a marzo e a fine maggio sono stati pubblicati i risultati. Tutti i ragazzi e le ragazze hanno ricevuto un Certificate, in cui si attesta il punteggio personale (Score), il ranking a livello scolastico, regionale e nazionale, e alcuni gadget, come matite, bandierine, poster, libri o notebook.

I primi classificati a livello regionale sono proprio alunni e alunne del Convitto Nazionale Leopardi: Irene Soricetti e Giovanni Mogetta per le classi prime della secondaria di I grado, e Riccardo Capodarco per le seconde classi. Questi alunni, ai quali vanno le congratulazioni più vive del Dirigente Scolastico Roberta Ciampechini, della professoressa Simona Marconi e di tutto il personale dell’Istituto, hanno ricevuto un Golden Certificate, una Coppa e una T-shirt personalizzata, a ricordo dell’evento. Un particolare plauso va a Riccardo Capodarco della classe 2^B che, con i suoi 321.25 punti su 350, si è classificato 83° nel ranking nazionale, un traguardo davvero notevole, considerata la giovanissima età e la vastità della platea partecipante.

Altri riconoscimenti sono andati ad alunni e alunne che si sono classificati primi nella loro classe e una menzione speciale è stata assegnata a Gabriele Lia della classe 2^C.