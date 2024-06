I bambini e le bambine di 5 anni della scuola Eugenio Niccolai di Corridonia hanno concluso il loro percorso. Con la cerimonia di consegna dei diplomi, avvenuta all’agriturismo le Case di Macerata – sono pronti per «spiccare il volo come rondini, è tempo di volare in alto come aquiloni verso la scuola primaria, e guardare il mondo con occhi nuovi pieni di speranza: inizieranno una nuova avventura, un nuovo cammino che li porterà a scoprire la bellezza del oro futuro, si legge una nota – . Serata piacevole quella vissuta, all’insegna di momenti veramente emozionanti».